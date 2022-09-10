Владимир Путин объявил благодарность двум южноуральцам

Рассказываем, чьи имена попали в распоряжение президента РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Челябинской области за достигнутые трудовые успехи и за заслуги в развитии предпринимательства. Распоряжение «О поощрении» опубликовано на официальном портале правовой информации.

За заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность объявлена благодарность Артему Артемьеву — вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председателю Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», генеральному директору ООО «Технологии Роста».

Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Гульсине Айсуваковой, занимающей пост начальника лаборатории ООО «Миньярский карьер».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора ООО «Импекс» Владимира Полякова и председателя первичной профсоюзной организации Группы ПАО ММК Бориса Семенова.