Владимир Путин наградил главу Коркино Александра Орла

Президент отметил его многолетнюю добросовестную работу

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Коркино Александра Орла медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Уточняется, что глава государства отметил заслуги Александра Орла в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Александр Орел возглавлял Ленинский район Челябинска на протяжении 13 лет — с 2011-го по 2024-й. В декабре 2024-го он был избран главой Коркино.