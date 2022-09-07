Владимир Путин по ВКС откроет расширенную трассу М‑5 между Челябинском и Екатеринбургом

8 сентября расширенный до четырех полос участок посетит также губернатор Алексей Текслер

8 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия 40-километрового участка федеральной трассы М-5 (подъезд к Екатеринбургу) в Челябинской области, сообщает пресс-служба главы государства. С запуском движения по расширенному отрезку вся дорога между Челябинском и Екатеринбургом станет четырехполосной.



Как сообщает пресс-служба администрации президента РФ, 8 сентября Путин по ВКС поучаствует в церемониях открытия автомобильного движения на реконструированных участках магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. В пресс-службе губернатора Челябинской области Первому областному информагентству также подтвердили, что подъезд к Екатеринбургу для автомобилей откроет глава региона Алексей Текслер.

Напомним, работы по расширению М-5 вело ФКУ Упрдор «Южный Урал». В дорожно-строительной организации сообщают, что после открытия участка весь маршрут от Челябинска до Екатеринбурга станет четырехполосным. Ожидается, что наряду с Владимиром Путиным и Алексеем Текслером в церемонии примут участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, министр дорожного хозяйства и транспорта субъекта Алексей Нечаев и начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Министр транспорта РФ Виталий Савельев примет участие в открытии по телемосту.

Как сообщало Первое областное информагентство, работы по расширению 40-километрового «бутылочного горлышка» на подъезде к Екатеринбургу начались в 2021 году. В августе 2021 года промежуточные результаты труда дорожников осматривал Алексей Текслер. Также в планах строителей — к 2025 году завершить расширение М-5 «Урал» на участке от Челябинска до Уфы.