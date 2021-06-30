Одиноким родителям разъяснили правила получения выплат на детей от 8 до 17 лет

В Челябинской области размер пособия составит 5 тысяч 982 рубля

С 1 июля одинокие родители детей от 8 до 17 лет могут подать в ПФР заявление на выплату нового федерального пособия. В связи с этим портал «Госуслуги» уточнил верхнюю возрастную планку, после которой ребенок уже не может претендовать на данную выплату.

«Заявление можно подать до того дня, когда ребенку исполнится 17 лет. Тогда в августе поступят деньги за июль. Если обратиться позже дня 17-летия, пособие не назначается. Если 17 лет исполнилось до 1 июля, обратиться за пособием нельзя», — разъясняет телеграм-канал портала «Госуслуги».

Напомним, новое пособие назначается на детей от 8 до 17 лет, если:

— в свидетельстве о рождении нет записи о втором родителе;

— данные об отце внесены со слов матери;

— второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или умершим;

— или есть решение суда об уплате алиментов на ребенка.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания.

Пособие назначается на 12 месяцев и выплачивается за полный месяц независимо от того, какого числа ребенку исполнится 17 лет. Месяц, в котором ребенку исполнится 17 лет, станет последним, за который начислят пособие.

В Челябинской области выплата семьям с одним родителем составит 5 982,5 рубля в месяц на каждого ребенка (это 50% от регионального прожиточного минимума ребенка — 11 965 рублей).

Также челябинки смогут подать заявление на пособие для беременных женщин. Оно составит 6 123,5 рубля.

