Челябинский дебошир разбил стекло трамвая

В конфликте принял участие директор «ЧелябГЭТа».

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Один из пассажиров челябинского трамвая разбил окно транспорта. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

Как выяснилось, инцидент произошел вчера, 31 августа, на проспекте Победы. Подробностями позже поделился директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко в своем аккаунте в Instagram.

«Челябинск — не без героев! Сегодня в трамвае хулиган бросил в пассажирку бутылкой и разбил стекло. Все осколки — на женщину. Двое парней из пассажиров сами задержали нарушителя, удерживали его до моего приезда», — рассказал глава транспортного предприятия.

Также Александр Павлюченко добавил, что сейчас нарушитель доставлен в полицию. Из-за происшествия трамваи стояли 20 минут.