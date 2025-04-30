«Триагрутрика» выступит на VK Fest’е в Челябинске

Организаторы анонсировали полный состав артистов

Организаторы VK Fest’а объявили всех артистов, которые выступят в Челябинске 14 июня. Звездный состав дополнила популярная рэп-группа родом из столицы Южного Урала — TGK.

В 2025 году Челябинск примет фестиваль впервые. На сцене также появятся Баста, Юлия Савичева, Ольга Бузова, «Комната культуры», Mary Gu и «Три дня дождя».

Фестиваль внесен в Книгу рекордов России как самый масштабный по количеству выступающих артистов и развлекательных зон. В Челябинске он будет проводиться при поддержке губернатора Алексея Текслера.

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