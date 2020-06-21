Виртуальную «Свечу памяти» предлагают зажечь южноуральцам

Всероссийская акция приурочена ко Дню памяти и скорби.

Послушать 00:00

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Обычно в этот день принято зажигать свечи в память о погибших в Великой отечественной войне. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией и запретом на проведение массовых мероприятий проводить акцию «Свеча Памяти» будут онлайн. И любой южноуралец, которому есть что рассказать, может к ней присоединиться.

Зажечь свою виртуальную свечу памяти можно следующим образом: записать на аудио или написать рассказ о своих родственниках, которые жили и работали в тылу или были на фронте, приложить фотографию и отправить материалы на виртуальную «Стену Памяти», которые войдут в единый архив Челябинской области о событиях Великой Отечественной войны.

«Передать личные истории очевидцев тех событий подрастающему поколению и записать, зафиксировать их сейчас для мировой памяти — наш долг и, пожалуй, наша последняя возможность сохранить эту историю такой, какой она была в реальности»,— говорят организаторы акции.

Кроме того, это отличный повод собраться всей семьёй накануне Дня памяти и скорби и вспомнить своих героев, рассказать о них своим детям и внукам, чтобы память о них жила ещё долгие годы.

Присоединяйтесь к всероссийской акции «Свеча Памяти» и зажигайте свою виртуальную свечу.

Кроме того, жителей Челябинской области приглашают принять участие в общероссийской минуте молчания. Подробнее об этом можно узнать здесь.