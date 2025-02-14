Виноград вместо антидепрессантов: ученые ЧелГУ нашли новый способ борьбы со стрессом

Его уже взяли на вооружение психологи из Москвы

Ученые факультета фундаментальной медицины ЧелГУ во главе с профессором Вадимом Цейликманом провели успешный эксперимент по снижению стресса у грызунов. В частности, изучили способность природного антиоксиданта ресвератрола повышать устойчивость мозга к неприятным нагрузкам, сообщает пресс-служба вуза.

Челябинцы доказали, что ресвератрол положительно влияет на многочисленные клеточные процессы в организме человека. Он проявляет сильную антиоксидантную активность, помогает бороться с воспалением и делает организм более устойчивым к стрессам.

В большом количестве ресвератрол содержится в красном вине, кожице и косточках виноградных ягод, в сушеных корнях некоторых растений.

Московский психолог Янина Золотова провела несколько интервью с учеными из ЧелГУ, сняла научно-популярный ролик об их работе и предлагает есть виноград вместо антидепрессантов.

Между тем ученые ЮУрГУ нашли источник «плохого» озона, который вызывает болезни сердца, сосудов и легких.

А челябинский филолог Денис Пелихов создал карточную игру по роману «Преступление и наказание» Достоевского.