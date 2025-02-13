Ученые ЮУрГУ назвали источник «плохого» озона в атмосфере Челябинска

Этот газ вызывает сердечно-сосудистые и легочные заболевания

По всему миру ученые ищут источники «плохого» озона, который вызывает у человека сердечно-сосудистые и легочные заболевания. В России подобных исследований немного, одно из них проводят ученые ЮУрГУ и специалисты Челябинского гидрометцентра. Им удалось найти главный источник образования вредного вещества — это предприятия энергетики, сообщает пресс-служба вуза.

Науке известны два вида озона. «Полезный» озон находится в стратосфере, на высоте 25 километров от земной поверхности, и защищает землян от избытка солнечного ультрафиолета. В нижних слоях атмосферы образуется свой приземный «плохой» озон, который очень опасен.

Приземный озон не выбрасывается никакими предприятиями. Он образуется уже в атмосфере, но его источники неясны.

«Химики ЮУрГУ изучили суточные и сезонные концентрации приземного озона в Челябинске, а также его предшественников — оксидов азота и летучих органических соединений и пришли к выводу, что на концентрацию озона влияют выбросы энергетики, а не транспорт. Это подтверждается тем, что экстремальные значения оксидов азота и озона не совпадают с часами пиковой нагрузки для автотранспорта, которые в Челябинске приходятся на 9 утра и 8 вечера, зато они совпали с пиковыми нагрузками и выбросами от тепловых электростанций в семь утра, час дня и семь вечера», — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, существуют природные источники «плохого» озона. Зимой он поступает в Челябинскую область с воздушными массами из Казахстана и Средней Азии, а летом, в солнечные жаркие дни, «плохой» озон образуется в атмосфере под воздействием солнца.

Результаты исследований опубликованы в журнале GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY, который издается Русским географическим обществом, географическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова и Институтом географии РАН на английском языке.

«Понимание источников озона позволит скорректировать планы по мониторингу содержания этого серьезного и опасного загрязнителя, а также выработать мероприятия по сокращению выбросов предшественников озона», — отмечают в вузе.

Сейчас ученые бьются над загадкой ночных повышений концентрации озона.