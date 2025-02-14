Челябинский филолог создал карточную игру по «Преступлению и наказанию» Достоевского

Благодаря московскому издательству ее могут купить жители всей России

Доцент кафедры русского языка и литературы ИМСГН ЮУрГУ, кандидат филологических наук Денис Пелихов создал литературную игру по самому известному роману Достоевского «Преступление и наказание». Игра выпущена книжным издательством «АСТ», сообщает пресс-служба вуза.

Игра представляет собой викторину. Это 80 карточек, вопросы которых разделены на несколько тематических рубрик. Одна касается имен и судеб героев, другая — снов и видений, третья — звуков и запахов в популярном романе. Всего в игре восемь тематических категорий.

Идея карточной игры пришла в голову преподавателю во время занятий со студентами.

«Игровой формат позволяет преподнести материал более интересно и закрепить знания более прочно», — говорит Денис Пелихов.

Игру можно купить на нескольких электронных книжных площадках, она стоит чуть больше тысячи рублей.

Какие книги челябинцы дарят друг другу, читайте в отдельном материале Первого областного.