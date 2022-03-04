Виктор Рашников: сложившаяся ситуация не повлияет на строительство парка «Притяжение»

Для первой очереди уже закупили оборудование

В Магнитогорске продолжается строительство парка «Притяжение». Запуск первой очереди запланирован в июле на празднование Дня металлурга. Инициатор проекта, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и глава города Сергей Бердников оценили ход работ на строительной площадке. В администрации города передали, что проект «Притяжение» продолжится, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию. Со слов Виктора Рашникова, для этого есть людской ресурс и средства, оборудование для первой очереди закуплено.

Первая очередь парка — входная группа, информационный центр и фуд-молл. Они будут запущены уже в июле 2022 года. Монолитные работы по возведению фуд-молла и инфоцентра практически завершены. Металлокаркас выполнен на 80 процентов. В ближайшее время строители приступят к монтажу витражей, фасада, кровли, а в третьей декаде марта начнется чистовая отделка.

«Председатель совета директоров ПАО „ММК“ отметил, что, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, проект „Притяжение“ будет реализовываться: есть людской ресурс и средства, оборудование для первой очереди закуплено. На работы по возведению инфоцентра, входной группы, фуд-молла, роллер-парка с функцией катка в зимнее время, детской площадки площадью восемь тысяч квадратных метров и парковой зоны в 23 гектара контракты заключены. Их строительство ведется согласно графику», — сообщили в мэрии города.

Уже весной начнутся работы по устройству дорожек и высадке зеленых насаждений. Всего в парковой зоне «Притяжения» планируется высадить 750 деревьев, 16 тысяч кустарников и 280 тысяч многолетних цветов. Газоны займут площадь 125 тысяч квадратных метров.

Вторая очередь парка — это объект «Большое озеро», видовой холм и бульвар протяженностью полтора километра. Работы идут и по этим объектам.