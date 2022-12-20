Владимир Путин вручил Виктору Рашникову золотую звезду Героя Труда РФ

Президент отметил весомые заслуги председателя совета директоров ММК

В Екатерининском зале Кремля сегодня, 20 декабря, состоялась церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Золотую звезду Героя Труда РФ получил и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Награду ему вручил лично президент Владимир Путин.

«Более полувека отдал легендарной „Магнитке“ Виктор Филиппович Рашников. Многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли. Звание Героя Труда по праву отмечает его весомые заслуги»,— отметил Владимир Путин.

Виктор Рашников поблагодарил президента за высокую награду и отметил, что она «прежде всего отражает работу всего коллектива Магнитогорского металлургического комбината».

«Мы ведем обширную инвестиционную программу более 20 лет, кардинально меняются производственные переделы. Существенно изменилась экологическая ситуация. Работаем по переоснащению коксохимического производства. С пуском в 2024 году экология будет соответствовать статусу „чистый город“. Мы также много внимания уделяем социальным проектам. В этом году запустили первую часть парка „Притяжение“ и на День металлурга собираемся запускать следующую партию. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за награду, спасибо за поддержку, спасибо от меня и всего коллектива»,— заявил председатель совета директоров ММК.

Указ о присвоении Виктору Рашникову звания Героя Труда Российской Федерации Владимир Путин подписал в середине ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравлял основного владельца ММК с этим событием. Герою Труда Российской Федерации вручается знак особого отличия — золотая медаль и грамота. Кроме того, предполагается ряд льгот, в том числе медицинских, и ежемесячная денежная выплата.

Добавим, что Магнитогорский металлургический комбинат одним из первых в России получил почетный знак «За успехи в труде», утвержденный в 2021 году. Награду вручили предприятию по решению президента Владимира Путина. Почетный знак председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время празднования Дня металлурга в июле.