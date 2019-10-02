Ветеран войны замерзает в златоустовской квартире

89-летняя жительница Челябинской области ходит по дому в валенках и теплом пальто.

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Ветеран войны в Златоусте ходит по дому в валенках, а спит под тремя одеялами. Из-за аварии, которая произошла летом, в доме 89-летней женщины нет отопления.

«Ноги даже сейчас как лед, даже пять пар носков не спасают. Спасаюсь благодаря обогревателю: сажусь на кровать и по очереди грею ноги, ставлю его в спальне, там становится теплей. Возле кровати стоят валенки, халат теплый висит, пальто», — рассказала Сайма Шайяхметова.

Днем в квартире пенсионерки температура не поднимается выше 13 градусов тепла. Последствия коммунальной аварии, которая произошла еще летом, не устранили до сих пор, а за окном иногда уже пролетает снег. Руководство управления коммунального хозяйства заявляет, что в этой ситуации виновата ресурсоснабжающая организация.

«Нет тепла в частном доме. Здесь с лета была авария, нужна замена трубы. Не решилась раньше, потому что теплоэнергетик не поставил в известность», — рассказал Сергей Запольских, и. о. начальника территориального отдела по району проспекта Гагарина.

Коммунальщики, которые должны отремонтировать именно этот участок сети, ссылаются на то, что сделать это не возможно: трубы лежат на частной территории. Но не бывает безвыходных ситуаций: за определенную плату внучке ветерана предложили построить новую теплотрассу, только за счет жильцов.

«Когда мы звонили, нам сказали, что готовы сделать в обход „АиРа“. Готовьте 600 тысяч, чтобы, теплотрассу сделать. Об этом не только я знаю, но и многие», — рассказала Екатерина Дуванова, внучка Саймы Шайяхметовой.



Из-за аварии без отопления осталось семь домов. Жители, уставшие искать правду у коммунальщиков и тепло от своих батарей, обратились в прокуратуру. Но пока решить проблему не удалось.

«В течение 30 дней по данному факту проводится проверка прокуратурой города. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования: в отношении ресурсоснабжающей организации будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — рассказала Виктория Фисунова, старший помощник прокурора Златоуста.

Администрация предложила Сайме Шайяхметовой переехать в отделение временного пребывания или оказать материальную помощь.

«Мы выехали с предложением мер, которые можно принять в этой ситуации: отделение временного пребывания, там есть тепло и медобслуживание, мы можем оказать материальную помощь ей, если будет повышенное потребление газа и электричества. В доме нужно сделать косметический ремонт, поэтому мы предложили написать на единовременную социальную выплату пособия на текущий ремонт жилья», — пояснила Людмила Евланова, инспектор управления социальной защиты Златоустовского городского округа.

Сейчас Сайма Хайруловна отказать от отделения временного пребывания. Службы уверяют, что отопление 89-летней женщине дадут через 3-5 дней.