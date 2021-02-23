Ветеран-огнеборец, спасший Шершни, получил редкую государственную награду

Абрам Каплан стал первым на Южном Урале заслуженным сотрудником пожарной охраны РФ

Во вторник утром, 23 февраля, Алексей Текслер встретился с легендарным жителем Челябинска, который прошел Великую Отечественную войну, а потом более 70 лет проработал в пожарной охране. Губернатор вручил ему редкую государственную награду.





Абрам Львович Каплан встречал гостя на рабочем месте — на Пожарно-технической выставке в центре Челябинска. Ветеран показал губернатору экспозицию и рассказал одну из самых удивительный историй своей жизни. В 1963 году Абрам Львовичу довелось участвовать в операции, которая спасла от полного выгорания поселок Шершни.

«Из-за халатности на челябинской нефтебазе разлилась огромная цистерна с бензином — на 60 тонн. Топливо загорелось, а взрывом со здания снесло крышу. Когда мы прибыли на место, из 16 люков на территории нефтебазы горели костры. Тушить их пеной не получалось — ее выбрасывало назад. Тогда к месту пожара стянули все машины, которые на тот момент везли в город песок, гравий и щебень. Все это ссыпали в колодцы, чтобы разделить пожар на участки. Ценою больших усилий пожар удалось потушить», — рассказал губернатору ветеран.

За тушение того пожара Абрам Каплан получил свою первую медаль «За отвагу на пожаре». В общей сложности ветеран 40 лет выезжал на оперативные вызовы, а последние 34 года он работает методистом на выставке.

«Вы — первый человек в Челябинской области, который получил звание заслуженного сотрудника пожарной охраны Российской Федерации. Этой награде не так много времени. И в стране пока не так много людей, которым ее вручили. Я вижу, насколько глубоко вы знаете свое дело и как для вас важно быть каждый день на работе, в строю. Эту награду вы заслужили», — обратился к ветерану Алексей Текслер.

В ответном слове Абрам Каплан поблагодарил губернатора за награду, а своих коллег и семью — за то, что дали ему возможность по сей день заниматься любимым делом.





По стопам отца, кстати, пошел и сын Абрама Львовича — мужчина отдал пожарной службе более полувека.

Алексей Текслер также поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества и возложил цветы к Вечному огню в Челябинске.