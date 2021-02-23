Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества

Это праздник, который объединяет все поколения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с праздничным поздравлением. Во вторник, 23 февраля, челябинцы, как и все россияне, отмечают День защитника Отечества.

«Этот праздник объединяет все поколения в нашей стране. На долю одних пришлись кровопролитные войны, на долю других — напряженные локальные конфликты, самоотверженная служба на государственных рубежах, исполнение воинского долга за пределами Родины. Во все времена наши воины демонстрировали честь и отвагу, стойкость и мужество, готовность до последнего вздоха защищать интересы и свободу Отечества», — обращается к землякам Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что, помня о подвигах героев прошлого, сегодня жители региона вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут службу в Вооруженных силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения, обеспечивают научно-технологическое развитие страны.

Глава Челябинской области пожелал ветеранам войн и участникам боевых действий, всем защитникам Отечества — несущим службу, находящимся в запасе и отставке, — крепкого здоровья и благополучия, мира и счастья.

День защитника Отечества отмечается с 1922 года. Изначально он был приурочен к годовщине создания Красной армии. Сегодня он является днем воинской славы России, а также отмечается в ряде других стран СНГ. Иногда этот праздник воспринимают как гендерный. Однако это неправильно. День защитника Отечества — это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.

