Алексей Текслер принес красные розы к Вечному огню в Челябинске

Глава региона отдал дань старой и священной традиции

В День защитника Отечества, 23 февраля, губернатор Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске. Этот мемориал много лет напоминает нам о подвиге тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны.

«День защитника Отечества был и остается символом любви и преданности к своей Родине. В этот день мы вспоминаем ветеранов, которые защитили нашу страну в самые тяжелые годы. Также мы с гордостью говорим о нынешнем поколении военных, которые защищают страну сегодня. И, конечно, стремимся воспитать молодое поколение наших ребят в духе патриотизма и преданности к своему Отечеству», — заявил на торжественной церемонии Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил собравшимся, что к Вечному огню в Челябинске приходят южноуральцы всех поколений. И подчеркнул важность того, чтобы молодежь воспитывалась в духе патриотизма и любви к своей стране.

Утром того же дня Алексей Текслер вручил ветерану Абраму Каплану первую на Южном Урале медаль заслуженного сотрудника пожарной охраны РФ.