Весна на донбасской улице. Часть 3. «Подшефные». Ясиноватая

Как в Донбассе жизнь возвращается в мирное русло. Несмотря ни на что

Журналист Первого областного информационного агентства съездил в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Наблюдения, путевые заметки, человеческие истории и официальные цифры — в большом репортаже.

Продолжение. Начало — здесь и здесь.

С прошлого года Челябинскую область и Донбасс связывает не только похожая структура экономики (и у нас, и у них преобладание горнодобычи, металлургии, тяжелой промышленности и крепкий агропром), но и помощь, которую Южный Урал оказывает сразу двум райцентрам — Ясиноватой и Волновахе. С одной стороны, не самые крупные муниципалитеты в ДНР, но с другой — пожалуй, наиболее пострадавшие и продолжающие страдать в ходе событий последних лет.

Что до Ясиноватой — иначе как «бедной» или «несчастной» ее, кажется, в ДНР и не называют уже. Райцентр находится всего-то километрах в 15—20 от центра Донецка, но путь сюда — только в объезд через Макеевку, что удлиняет путь минимум вдвое. По прямой дороге сюда лучше не ездить — можно и не добраться: буквально в нескольких километрах «по соседству» — занятая врагом Авдеевка, которую превратили в один большой укрепрайон, возможно самый мощный на всем фронте.

Именно из Авдеевки и ее окрестностей каждый день летят «обычные» артиллерийские снаряды и реактивные «градины» в Донецк. Разумеется, самым жестоким образом достается и Ясиноватой. Тут от центра города до позиций укронацистов — буквально пара-тройка километров. Поэтому практически ежедневно мощно «летит» в обе стороны: и «оттуда», и «туда».

«Вот, смотрите! — Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко приглашает пройти в дальний закуток своего кабинета. За дверью — маленькая комнатушка, стеклопакет на окне поврежден, на стенах — углубления от осколков. — Это не так давно прилетело, прямо в кабинет, я как раз прилег на диванчик. А если бы голову поднял — всё…» — констатировал очень везучий мэр очень невезучего в плане обстрелов со стороны украинских войск города.

Тем временем у входа в мэрию Ясиноватой разгружается очередная фура с надписью на борту: «Челябинская область — Донбассу!». На этот раз привезли кое-какую «пищевку» плюс отдельные заказы и «передачки» из городов и районов Челябинской области.

Внутри здания, в закутках под лестницами, да и просто где есть свободное пространство — коробки и ящики с «гуманитаркой». Плюс несколько инвалидных колясок да бутыли с водой. На коробках видны надписи — это либо откуда поставка («Коркино», «Увельский район»), либо содержимое («конфеты», «сладости» и т. д.).

«Гуманитарную помощь складируют даже под лестницами в здании мэрии»

«Помощь от Челябинской области идет мощная, системная, — говорит Дмитрий Шевченко. — Что важно, прямо в Ясиноватой (а не, скажем, в Донецке) есть постоянное представительство Южного Урала, идет очень конструктивная, каждодневная работа».

Сидящий сбоку от меня Сергей Зырянов, представитель Челябинской области в Ясиноватой и глава Кременкульского сельского поселения на Южном Урале, утвердительно кивает головой.

«Системно помощь можно разделить на несколько основных составляющих, — продолжает Шевченко. — Прежде всего, это отдых наших детишек, которые получили возможность жить и учиться в хороших условиях, подальше от артналетов».

Замечу, что в летние месяцы прошлого года благодаря усилиям правительства Челябинской области сотни детей из Ясиноватой и Волновахи отдыхали и учились не только на территории Южного Урала, но и в детских лагерях Анапы и Крыма. Впрочем, не суть важно, где именно, — главное, что ребятишки не слышат звуков артналетов…

«Вторая составляющая помощи, — продолжил глава Ясиноватой, — выделение средств, привлечение строителей к ремонту пяти социальных объектов: детской поликлиники, двух школ и двух детских садов (ну и еще мелочи вроде пары спортплощадок во дворах. — Прим. автора). Третий механизм поддержки — выделение строительной и коммунальной техники, а также легковых автомобилей для нужд городских и поселковых администраций, которые находятся практически на линии боевого соприкосновения. Всего получили уже около 20 автомобилей, вплоть до комбинированных дорожных машин и тяжелых погрузчиков 20-тонников. Ну и наконец, гуманитарная помощь, которая благодаря усилиям самых разных людей идет к нам непрерывным потоком, прежде всего продукты питания и строительные материалы».

«Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко»

По словам Дмитрия Шевченко, каждое из направлений, по которым оказывается помощь, предельно важно для города, для функционирования городского хозяйства. Оно функционирует в полную силу, несмотря на практически ежедневные обстрелы и серьезные повреждения инженерной инфраструктуры.

«В коммунальном плане город СА-МО-ДОС-ТА-ТО-ЧЕН! — уверяет мэр. — Да, нам подвыбили все электрические подстанции 110 киловольт, но в том числе благодаря Челябинской области мы приобрели генераторы мощностью от 100 до 250 киловатт. Был создан тройной резерв по воде, по той насосной станции, что снабжала город. Два из трех уже выбиты, так что пока остаемся снова на одной. Но уже приняли решение, будет новый задел резервный. Справимся.

Наши коммунальщики — самые настоящие герои, работают порой под огнем врага. Семь человек из коммунального предприятия были ранены, в том числе тяжело. Плюс было ранено четверо сотрудников горадминистрации… Но зиму прошли нормально, с минимальным процентом отключений тепла в домах».

«Поначалу для меня было удивительно, как, несмотря на такие условия, на близость линии фронта, все сотрудники мэрии, коммунальных предприятий работают не покладая рук, мобильно и, главное, эффективно. Обстрел, не обстрел — идут и делают свое дело, четко и организованно, — вмешивается Сергей Зырянов. — Нам, конечно, есть чему поучиться».

Глава Ясиноватой рассказывает, что сейчас в городе продолжают жить около 15 тысяч человек. Одна из проблем — транспорт: по городу ездит единственная маршрутка — старенький частный микроавтобус, водителю которого на день транспорта подарили бронежилет, а сообщение с другими городами — лишь с находящейся рядом Макеевкой…

«Я уверен, как только врага отгонят подальше — проблем не будет. Будем ездить, да хотя бы в тот же Донецк. Мы уже и маршрут разработали, и лицензию на коммунальное предприятие получили… Главное, чтобы из Авдеевки их выгнали». — Спорить с Дмитрием Шевченко невозможно. Особенно на фоне хорошо слышной артканонады за окном.

Экономика города всегда держалась на двух китах — мощнейшем железнодорожном узле и крупном машиностроительном заводе.

По словам Шевченко, сейчас железная дорога не работает по своему функционалу. Тем не менее коллектив ж/д-узла не разбежался, и около тысячи человек продолжают работать, поддерживая существующую инфраструктуру в готовности и при необходимости ремонтируя то, что повреждается военными действиями.

Что до Ясиноватского машиностроительного — предприятие работает, в том числе благодаря крупному заказу из Челябинской области: изготовление мощного проходческого комбайна позволит предприятию спокойно и ритмично проработать как минимум несколько месяцев…

Вместе с Сергеем Зыряновым поехали осматривать объекты, восстановление и реконструкцию которых взяла на себя Челябинская область.

Если вкратце — по большому счету все в порядке. Там, где работа еще идет, она близка к завершению. Где-то, как в одном из детских садов, осталось привести в порядок уже практически установленный детский городок да доделать фасад. Где-то, как на одной из спортивных площадок, уже укладывали верхний слой специального покрытия.

А в школе № 7, которая в свое время также изрядно пострадала от обстрелов, и вовсе понимаешь, что Южный Урал теперь здесь всерьез и надолго, а именно — в школьных плакатах и досках почета.

«Ближе, чем кажется, это точно»

В детской поликлинике, которая была практически разрушена прямым попаданием артиллерийского снаряда, уже сделан ремонт, и сотрудницы ждут лишь оборудование, которое должно быть поставлено. Ну и фасад, конечно, сделают отдельно.

«Ждем не дождемся, когда откроемся», — говорят местные врачи и медсестры. Коллектив, кстати, полностью женский…

«Вы оставайтесь с нами, у нас тут хорошо», — ласково заговорили со мной милые дамы, выяснив, что автор этих строк не женат. А девушки в Донбассе — красивые…

«В детской поликлинике осталось только сделать фасад да поставить оборудование. И можно открывать»

Нынешними объектами и работами помощь Ясиноватой от Челябинской области не ограничится. Уже подписан график взаимодействия на три года, по 2025-й включительно. Акцент — на ремонте дорог, восстановлении многоквартирных домов и реконструкции ключевых объектов городской среды.

«Уже идут проектно-сметные работы по ремонту четырех многоквартирных домов, как пятиэтажных хрущевок, так и одной панельки-девятиэтажки, — перечисляет Дмитрий Шевченко. — 200 миллионов рублей обещают выделить на ремонт дорожного покрытия на улицах города. Закроем ремонтом все центральные улицы города. Что важно, эффект будет не только для городского хозяйства, но и для экономики Ясиноватой в целом — подрядчики намерены привлекать к выполнению работ местных жителей и предприятия. А это рабочие места и зарплата».

Отдельным пунктом числится реконструкция центральной городской площади — площади Славы, на которой расположены в том числе памятники погибшим войнам.

Объект большой — пара гектаров как минимум.

«Тут хорошему архитектору есть где разгуляться, проявить себя, пусть и в рамках определенного техзадания», — говорит мэр города и обращает внимание на то, что за площадью уже разбит небольшой скверик с дорожками и скамейками. И что в этом скверике есть, например, бесплатный вайфай…

Я совершенно уверен, что у Ясиноватой все будет хорошо. Хотя бы потому, что… Вот вы много в Челябинске знаете общественных пространств и скверов, где есть бесплатный и, главное, стабильно работающий вайфай? А у них есть. И работает. Несмотря на ежедневные обстрелы. Осталось лишь врага прогнать подальше...