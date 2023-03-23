Весна на донецкой улице. Часть 2: Гагарин

Как в Донбассе жизнь возвращается в мирное русло. Несмотря ни на что

Журналист Первого областного информационного агентства съездил в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Наблюдения, путевые заметки, человеческие истории и официальные цифры — в большом репортаже.

Продолжение. Начало — здесь.

«Возле магазина остановились? Там и ждите, сейчас я за вами подъеду», — голос в телефоне привычно отдавал команды, нам оставалось лишь подчиниться…

Сразу уточню: ни точного, ни даже приблизительного расположения воинских частей я написать (да даже случайно намекнуть) не имею права. Поэтому никаких названий. Лишь уточню, что для того, чтобы приехать сюда, сотрудник челябинской команды в ДНР Миша Подобед, сопровождавший автора этих строк в поездке по территории республики, битый час вел свой джип по мелким проселочным дорогам, частенько разбитым танковыми гусеницами и попаданиями снарядов. И блокпостов с вооруженной до зубов охраной на этих дорогах было немало.

На этих дорогах нам встретилось огромное количество разной военной техники. Иногда — боевая: то инженерная машина пытается дотащить до рембазы САУ со сгоревшим двигателем, то танки везут на больших грузовиках с полуприцепами, то броневики «Тайфун» везут куда-то личный состав. Но куда чаще — многочисленные разъездные «Уралы» (и иногда КамАЗы), перевозящие бойцов, бое- и просто припасы, стройматериалы для возводимых укреплений.

Масштаб инженерных работ впечатлял: буквально по всей длине нашего маршрута активно рылись глубокие, в полный рост, траншеи, оборудовались наблюдательные и командные пункты, в землю врывались готовые бетонные ДОТы. На, видимо, танкоопасных направлениях устанавливались в несколько плотных рядов метровые бетонные пирамиды, скрепленные меж собой железными прутьями… Словом, при всех мыслях о наступлении Российской армии, наша оборона во втором эшелоне выстраивается такая, что вряд ли кто-то даже рискнет попробовать ее прорвать. И это правильно.

…Через пару минут после звонка вдалеке на центральной улице маленького поселка появляется, покачиваясь от местных ухабчиков, зеленый «УАЗ-Патриот». Номера — белые на черном фоне буквы «Ангел» и 74-й регион — говорят нам о многом. Мы в гостях у Юрия Гагарина, заместителя командира полка морской пехоты, кавалера ордена Мужества, который приехал в Донбасс как доброволец из Челябинска. Рядом с ним — его родной брат Олег, также служащий добровольцем.

«Юрий Гагарин и его брат Олег»

Его подразделение сегодня страхует тех, кто бьется на линии боевого соприкосновения, и само при необходимости штурмует позиции украинской армии. Кроме того, в задачи входит уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и закрепление в освобожденных территориях.

Через пару минут подъезжаем к неприметному внешне деревенскому домику — здесь оборудовано что-то типа штаба: в комнатах компьютеры, средства связи, какие-то карты. Со всем этим работают штабные офицеры, и видно, что лучше их от дел не отвлекать. И разумеется, телефоны с фотокамерами не использовать…

В дальнем углу комната-закуток. Пара столов, пара стульев, чайник… Там и сели. Юрий Леонидович — невысокий, плотно сбитый мужик с белыми-белыми зубами. Выглядит чуть старше своих 53 лет, но в глазах такая «живинка», острота, что и не подумаешь, что он уже не очень юн…

«Угощайся, у нас своя пекарня, хлеб еще горячий», — говорит Юрий и отрезает от еще дымящейся буханки корочку. Рядом тут же возникает крупный шмат местного деревенского сала и несколько кусочков свежего холодца (тоже, видимо, местный, деревенский). Вкуснота — невероятная…

Честно говоря, ко всему этому полагается, по-хорошему, добрая чарка. Но противник всего в нескольких километрах, и вообще — мы не за этим приехали, и порядок в части строгий… Потихоньку разговорились. Вот несколько фраз.

«Я, наверное, едва ли не дольше всех челябинских здесь нахожусь, уже больше года, — негромко рассказывает Ангел. — В армии ДНР был на должности комбата, теперь вот в Российской армии — замкомполка…

…Раньше в рядах противника было больше „нациков“, мы в основном с ними сражались. Но и сейчас мы бьемся против мобилизованных, но хорошо обученных и морально подготовленных войск, снаряженных западным уже оружием по полной программе. И главное, серьезно мотивированных. Голову-то им там запудривают будь здоров…

…Много (с той стороны) наемников. В основном поляки, американцы, много ирландцев, грузины…

…Нам непросто, что скрывать. К тому же мы, конечно, как часто бывает, не к той войне готовились. А изменилось очень много — тактика ведения боя, тактика применения вооружений, сами вооружения… Но мы учимся, и быстро. Пусть и порой очень тяжелой ценой… И мы не можем не победить. У нас просто нет другого выхода.

…Поменялся ли я за год? Да, поменялся. С одной стороны, помолодел. С другой — стал ко многим вещам относиться спокойнее. И наверное, ушел страх умереть в бою… Нет, чувство страха как таковое осталось, не боятся только дураки, и я осторожен. Но вот боязнь того, что ты в принципе можешь тут погибнуть, — куда-то делась…

…Я православный, воцерковлен, почти всю жизнь связан с храмами, с их строительством. Так что Страшного суда я боюсь… Потому что есть на мне грехи, которые… выходят за рамки. Конечно, я каюсь. И понимаю. Но от того, что сделал, не отказываюсь. Так бывает на войне, что…

…Всего за год у меня было 37 боев. Много это или мало? Как считать. Ну, бой ведь может длиться час, а может и неделю, когда как. Завтра у меня снова выход на боевое, будет не 37, а 38. Будем мобильной группой прикрывать танкоопасное направление…»

Во дворе солдаты что-то активно распиливают. Мерно урчит небольшой генератор.

«Вот с чем все хорошо, это со снабжением. Всем, кто помогает, по всем линиям, вкладывая и душу, и средства, — огромное спасибо! В целом почти все, что нужно, есть. Возит и наша, Челябинская область, и другие регионы, чьи военнослужащие у нас в полку».

На входе в еще один, совсем старенький (судя по арочкам на окнах, как бы даже и 19 века постройки) домик предупреждение о том, чтобы пригибали голову. Внутри — всего пара комнат, где на старых стенах висят не менее старые то ли репродукции, то ли картины.

«Местная эклектика: старые полотна в старом деревенском доме и — оружие, готовящееся к бою»

Здесь группа Ангела спокойно готовит оружие и боеприпасы к завтрашнему выходу. Пара пулеметов, несколько «калашей», патроны к ним, РПГ с набором выстрелов. Плюс — пара мощных дронов Mavic, да не простых, а с устройствами сброса… Рядом с ними — гранаты ВОГ и целый мешок напечатанных на 3D-принтере «хвостиков»-стабилизаторов к ним. Плюс еще много чего всякого, чего упоминать в открытой печати не стоит…

«Вот, готовимся. Боекомплект нам где-то на день. И противник не пройдет, будь уверен», — сказал как отрезал Ангел, и в его до того больше озорном взгляде вдруг словно промелькнула молния.

Я уверен.

«Поехали, с 8 Марта нашу единственную женщину поздравим! Тут недалеко», — зовет Гагарин, и мы вновь садимся по машинам. И правда, через пару кварталов небольшое здание, у входа встречает невысокая, совсем хрупкая с виду женщина.

«Лена», — скромно представляется она.

«Наша медсестра, единственная», — повторяет Ангел.

Проходим внутрь. Помещение, конечно, изначально не очень приспособлено для оказания медпомощи. Но на самом деле есть все, что нужно: кушетка, которая легко преобразуется (увы, практика была) в операционный стол, место для внушительного количества необходимых лекарств, медикаментов, инструментов.

«Юрий Гагарин и медсестра Елена»

История Елены проста. Она много лет работала медсестрой в одной из исправительных колоний челябинского ГУФСИН (так что, видимо, насмотрелась всякого. — Прим. автора), а когда началась специальная военная операция, пошла записываться добровольцем на фронт.

«Но меня не брали, я же уже „старая лошадь“, мне же 49, — с легкой усмешкой рассказывает Елена. — А напротив областного военкомата находится региональный штаб ОНФ. Ну, я туда зашла. Мне там ничего обещать не стали, но сказали, что отдадут мое „резюме“ тем, кто сейчас на фронте. И показали его Юрию Леонидовичу…»

«А я посмотрел, — подхватывает Гагарин. — И подумал, что у нас в формирующейся части пока нет ни одного медработника. Ждать не стали, я дал Лене денег на дорогу и смог убедить начальство».

Правда, открыто говорить, сколько потом длился процесс официального оформления Елены в часть, Юрий Леонидович не стал. И автор этих строк не будет. Чтобы не подумали, что я тут кого-то «дискредитирую»… Главное, что все закончилось правильно и Елена четко выполняет свою работу.

«Она лучше всех, все может, все умеет, такие раны бойцам зашивает…» — лучшей характеристики, чем от Ангела, и не придумать.

Из подарков у нас в том числе небольшой вымпел с символикой челябинского «Трактора».

«Ой, я сейчас!» — вдруг сказала Елена, ушла внутрь здания и через минутку вернулась с «тракторовским» шарфом на шее. Оказалось, болельщица. Правда, она еще не знала, что любимый клуб так и не смог пробиться в плей-офф КХЛ… Но это стало ее единственным разочарованием в этот день.

«Мне пора, ребята, надо готовиться к выходу», — попрощался с нами Ангел, крепко пожал руки и уехал на своем УАЗе в штаб. Он, конечно, вернется из очередного боя, с победой…

А мы отправились в сторону Ясиноватой и Волновахи — двух территорий, «подшефных» для Челябинской области.

Но об этом — в следующей части…