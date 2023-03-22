Весна на донецкой улице. Часть 1

Как на Донбассе жизнь возвращается в мирное русло. Несмотря ни на что

Журналист Первого областного информационного агентства съездил в очередную командировку в Донецкую народную республику. Наблюдения, путевые заметки, человеческие истории и официальные цифры — в большом репортаже.

Весенний Донецк встретил утренним туманом. В начале марта уже сошел снег, и температура около 10 градусов тепла позволяет носить легкие куртки. Но газоны и клумбы еще не приведены в традиционный здесь идеальный порядок, и потому бульвар Пушкина — главная пешеходная улица в центре города — кажется чуть мрачноватой. А возможно, это все из-за отголосков артиллерийской канонады: и «прилеты» от укронацистов, и «отлеты» (это когда по врагу работает наша артиллерия) здесь слышны едва ли не в круглосуточном режиме.

Впрочем, весна неумолима, и стоит чуть спасть туману, как солнечный свет делает город ярче и приветливее, и сразу вспоминаешь: сегодня же 8 марта. Но как его отмечают в прифронтовом городе? Празднуют ли?

Празднуют. Тем более что вот чем богат Донбасс, так это красивыми женщинами. От девчонок в офисе единственного работающего в ДНР оператора мобильной связи, или продавщиц в продуктовых, что работают уже с 8 утра, до невероятной владелицы небольшого кафе напротив одного из местных театров.

«Розы женщинам дарим, конечно же», — уверяет Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Логично: Донецк, как известно, «город миллиона роз».

«Тюльпаны», — уверяет Женя, наш водитель в поездках по республике, совсем молодой парень.

С другой стороны, уже в восемь с небольшим утра на перекрестке у магазинчиков на Университетской улице встречаю мужичка со скромной веточкой вербы. А в одном из продуктовых другой мужик, брутально-маргинальной внешности, уже оплачивал в кассе две бутылки чего-то шампаноподобного...

Небольшой цветочный рыночек в центре Донецка заполнен мужчинами. Разными — от типичных «гражданских» всех возрастов и комплекций до брутальных мужиков в камуфляже всех видов, оттенков и степени изношенности. Многие — в «брониках», «балаклавах», бейсболках, с автоматами на плече или наперевес, их плечи и грудь увешаны шевронами один устрашающее другого.

«цветочный рыночек в Донецке, раннее утро 8 марта»

Очередь — к каждому из киосков. Продавщицы быстры, но в цене неуступчивы — для них это тот самый день, который год кормит. Тюльпаны — от 150 рублей за штуку, розы — от 350 рублей. Готовые букеты или букеты под заказ — минимум несколько тысяч. Денежку в Донецке, поверьте, никто не упустит. Менталитет здесь такой. Но без покупок не уходит никто.

И, конечно же, все места на вечер практически во всех кафе и ресторанах в центре Донецка были заранее забронированы. Найти местечко поужинать удалось с большим трудом...

Вообще, очень заметно, как в города Донецкой народной республики возвращается обычная, насколько это возможно под постоянными артобстрелами, мирная жизнь. Возвращаются люди.

По сравнению с августом прошлого года, когда я побывал здесь в первый для себя раз, кратно вырос автомобильный трафик. И в Донецке, и в его пригороде Макеевке, и в нещадно обстреливаемой Ясиноватой. Если в августе практически все дороги были почти свободны от машин, то на этот раз даже попали в некое подобие небольшой пробки.

«Типичный для здешних мест автомобиль „Таврия“. Яркая машина, чего уж там»

Кроме того, теперь почти во всех магазинах и кафе в Донецке появилась возможность безналичного расчета, чего в прошлом году не было. Тут все понятно — в республику зашел один из крупных российских банков, и быстро наладил сеть обслуживания.

Впрочем, пока не без нюансов. В магазинчике напротив дома, где автор этих строк снял квартиру, при расчете по безналу программа предательски выдавала на кассовый монитор, что по-прежнему считает единицей расчета украинскую гривну (хотя цифры соответствовали рублевым ценам).

«Да поправим уже скоренько», — заметила миловидная кассирша, и на всякий случай добавила: «Хорошо, что эти гривны уже закончились».

Именно торговля — главный маркер возвращения мирной, «обычной» жизни. И когда видишь, как даже в практически полностью разрушенном во время тяжелейших освободительных боев центре Волновахи — райцентре, находящемся всего-то километрах в 10 от линии боевого соприкосновения — едва ли не из каждого целого окошка или двери торчит вывеска «Магазин» или «Продукты», а еще появляются все новые точки уличного общепита — то блинная, то шаурмячная...

«напоминания о постоянных обстрелах центра Донецка — вот в такой вот защите магазинчиков»

Ровно то же самое и в измученной обстрелами Ясиноватой, от центра которой до позиций украинских войск всего-то километра три. Рыночек в центре городка вполне себе живой и работающий.

Кстати, и цены на аренду жилья с прошлого августа крепко — раза в полтора-два — выросли. Во всяком случае, в центре Донецка. Тоже ведь определенный маркер происходящего...

Но, конечно, не все так вот просто и радужно.

Во-первых, в Донецке по-прежнему, по сути, практически нет воды. Точнее, есть. Но наполнить пятилитровые бутыли, ставшие таким же символом города, как местные розы или чудесные донецкие раки, можно один раз в три дня. За час-другой, что воду подают в тот или иной район города. А если вы живете этаже так на четвертом или выше — вам лучше спуститься в подвал, и попробовать слить воду из труб оттуда.

Да, есть привозная вода. Да, если вы небедный человек, то будете скупать бутилированную воду в магазинах. Там же (во всяком случае, автор этих строк видел лично) стоят емкости с «простой» питьевой водой. Цена как бы фиксированная — 3 рубля 50 копеек за литр. Вот только ни разу я не видел, чтобы вода в этих емкостях была, и кто-то ее действительно покупал по такой цене...

В общем, несколько дней «безводной» жизни, без возможности принять души или закинуть в стиральную машину поношенные вещи, с необходимотью вручную и аккуратно наполнять смывной бачок унитаза, и вы начинаете ценить то, что казалось естественным благом цивилизации.

А теперь представьте, что при всем этом в Донецке великолепный и разнообразный общепит.

А еще представьте, что при отсутствии воды в ДНР успешно прошли отопительный сезон. Не без аварий, конечно. Но прошли! Воды нет, а отопление — есть!

«Убранство и чистота в центре Донецка поражают. Ведь в городе почти год практически нет воды»

И, конечно, при таких раскладах коммунальщики и сотрудники МЧС — не меньшие герои происходящих событий, чем те, кто бьется с врагом на передовой. И уж точно готовы дать мастер-класс своим коллегам в любом муниципалитете. На месте челябинцев, я бы, кстати, задумался о стажировках...

Вариантов решения «водной проблемы» у Донецка два.

Либо военным удастся вернуть территории, на которых расположен канал «Северский Донец — Донбасс», изначально снабжавший Донецк водой. Либо до Донецка доведут строящийся с невероятным масштабом водовод, идущий аж из Ростовской области. Возводят многокилометровый водный путь из труб большого диаметра и насосно-перекачивающих станций военные строители, и делают это быстро, но... Буквально на днях стало ясно, что к изначальному сроку сдачи — 1 апреля — не успеют даже военные: столь сложное и масштабное гидротехническое сооружение. Когда доделают (вероятнее, что летом или к осени), Донецк и его окрестности...

...Я бы хотел написать, что расцветут, или что снова начнут жить полной жизнью. Но нет. Потому что по-прежнему каждый день столица ДНР и многие другие населенные пункты республики подвергаются безжалостным и бессмысленным с военной точки зрения обстрелам со стороны украинских бандформирований.

Бьют каждый день. По жилому сектору. По школам и больницам. По рынкам и магазинам. Не разбирая. И каждый день обстрелы уносят все новые жизни мирных жителей. И пока это продолжается, пока наши войска не отгонят врага на расстояние, превышающее дальность залпа реактивной или крупнокалиберной артиллерии, говорить о нормальной жизни невозможно. Потому что «прилететь» может в любой момент, куда и когда угодно. Где бы ты не находился.

Впрочем, человек привыкает ко всему. И к обстрелам тоже...

«И не поспоришь»

продолжение следует...