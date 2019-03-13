/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Веронике Шевляковой справиться с тяжелым заболеванием

Девочке тяжело сидеть и управлять руками.

Девятилетняя Вероника Шевлякова живет с мамой, бабушкой и дедушкой в поселке Роза Челябинской области. Улыбчивая и жизнерадостная девочка любит учиться и помогать по хозяйству старшим. Но делает это крайне редко, поскольку у нее тяжелое заболевание, мышцы Вероники атрофируются, из-за чего она может даже долго сидеть, это причиняет ей боль. Ее диагноз — спинально-мышечная атрофия.

Просто родился такой ребенок. В начале вообще не было видно, что, как и почему. К полугоду начала ползать, а вставать на ноги — нет. Ближе к году начали бить во все колокола, но врачи говорили, что она еще пойдет. Предполагали какие-нибудь сбои, но Вероника так и не пошла. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Александра Макарова.

Сейчас Вероника изучает предметы, рисует, раскрашивает и даже пытается помочь бабушке резать ингредиенты салата. Все это дается ей с трудом, со временем, ей становится больно даже сидеть.

Существуют опоры, в которых можно сидеть по нескольку часов. Они сделаны из специальных материалов. Их можно запрограммировать и корректировать под конкретного ребенка, с учетом тех особенностей и дефектов опорно-двигательного аппарата, которые уже сформированы. — прокомментировала заболевание Вероники заведующая центром паллиативной помощи ЧОДКБ Наталия Тарасова.

Стоимость подобного оборудования — более 60-ти тысяч рублей. Эту сумму не потянуть семье Вероники. Медиахолдинг ОТВ и благотворительный фонд «Родная» объявляют сбор средств. Если у вас есть желание и возможность помочь Веронике, и вы абонент «Теле2», просто отправьте смс на короткий номер 3434. В тексте напишите слово РОДНАЯ и сумму через пробел. Деньги спишутся с мобильного счета.