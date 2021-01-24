Вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области 25 января

Изучаем прогноз погоды на понедельник

В эти выходные в Челябинской области и областном центре было довольно холодно: столбики термометров опускались до −35 градусов, поэтому занятия для учащихся с 1 по 7 класс были отменены. Что же будет в понедельник, 25 января, и стоит ли школьникам учить на завтра уроки? Попытаемся выяснить.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −15, −13 градусов. Днем будет по-весеннему тепло — до +1 градусов.

В Челябинской области ночью ожидается до −17 градусов. Таким образом, в школу идти придется всем южноуральским школьникам — и старшеклассникам, и учащимся 1-4 классов.

Подробный прогноз на понедельник будет доступен на нашем сайте в ближайшее время.



