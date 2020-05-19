Вернулась только собака: в Ашинском районе 4 день ищут пропавшего мужчину

На местности работает поисково-спасательная служба.

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В Ашинском районе продолжаются поиски мужчины, который пропал еще 15 мая. Это произошло возле села Биянка. Именно там сейчас поисковые работы ведут сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области. Однако из-за того, что в данной местности отсутствует связь и никто не знает, по какому маршруту передвигался пропавший мужчина, задача поисковиков усложняется.

«В лесах этой местности обитает много диких животных, представляющих опасность для поисковиков. Спасатели Усть-Катавского отряда остаются на месте и продолжают обследовать лесной массив, размещаясь на ночевку в сельском клубе», — сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Как стало известно, из леса домой сегодня, 19 мая, вернулась собака пропавшего мужчины, которую он брал с собой. Поиски не прекращаются, на месте работают четыре сотрудника поисково-спасательной службы, один кинологический расчет Усть-Катавского отряда областной службы и сотрудники полиции.