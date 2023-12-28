Верховный суд отменил приговор беглому экс‑депутату ГД от Челябинской области

Дело Вадима Белоусова о взятках на 3,25 млрд рублей вернется на пересмотр

Верховный суд РФ отменил приговор бывшему депутату Госдумы от Челябинской области Вадиму Белоусову, который в августе 2022 года был осужден за взятку в особо крупном размере.

Напомним, по данным СК России, в 2010—2014 годах Белоусов и его теща, бывший главбух компании «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Михаилом Юревичем и рядом лиц получили от дорожно-строительного холдинга взятку в размере более 3 миллиардов рублей за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог.

Белоусову назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Его тещу, Маргариту Бутакову, приговорили к пяти годам условно и такому же штрафу. Приговор оглашали два дня. Вадим Белоусов на второй день оглашения приговора не явился и был объявлен в розыск. Позднее, в ноябре 2023 года, он был лишен депутатской неприкосновенности.

Апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным, однако сторона защиты подала кассационную жалобу. Рассмотрев ее, Верховный суд России приговор в отношении Белоусова отменил, направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.