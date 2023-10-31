Госдума РФ досрочно лишит мандата депутата от Челябинской области Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), который осужден за взятку 3 млрд рублей и находится в розыске. О прецедентном намерении сообщает газета «Ведомости».
В комиссию по этике поступило обращение от комитета по защите конкуренции, где состоит Белоусов, — первый зампред комитета Игорь Игошин подтвердил, что Белоусов систематически не посещает его заседания. Таким образом, его полномочия прекратят за прогулы, а не из-за судимости.
Напомним, Вадим Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года в связи с возбуждением уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Белоусов обвинен в том, что с мая 2010 по январь 2014 года совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в размере более 3,2 млрд рублей за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог.
Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам заключения и штрафу 500 млн рублей. В мае 2023 года приговор был оставлен в силе.
Автор: Ольга Бороденок
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