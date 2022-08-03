В Москве вынесли приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову

Его теще назначили условный срок

Сегодня, 3 августа, Московский городской суд вынес приговор депутату Госдумы челябинцу Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Вадиму Белоусову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей. Его тещу приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Она также должна выплатить штраф в 500 млн рублей.

Напомним, депутата Госдумы от Удмуртии челябинца Вадима Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняли в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) от дорожной компании за получение госконтрактов в Челябинской области. Судебный процесс по их делу шел в Мосгорсуде с конца 2020 года.

Как сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.

Госдума в сентябре обсудит вопрос о лишении мандата депутата Вадима Белоусова, сообщил ТАСС глава мандатной комиссии Думы.

Приговор оглашали два дня. Решение не вступило в законную силу. Сам Белоусов на второй день оглашения приговора не явился. Он объявлен в розыск.