В Челябинской области планируют добывать по четыре тысячи тонн золота в год

Алексей Текслер ознакомился с золотодобывающим ГОКом «Курасан» в Верхнеуральском районе

Губернатор Алексей Текслер сегодня работает в Верхнеуральском районе, здесь завершаются пусконаладочные работы на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) «Курасан». Глава региона осмотрел уже готовые мощности и провел совещание с руководством ЮГК, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как сообщил губернатору владелец «Южуралзолота» Константин Струков, инвестиции в проект ЗИФ и в целом горно-обогатительного комбината «Курасан» составили четверть миллиарда долларов. Предприятие создает в районе 850 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется на 2023 год, тогда ГОК и фабрика начнут выдавать до четырех тонн золота ежегодно, число работающих вырастет до 1200 человек.

По предварительным данным, запасы драгметаллов в курасанских месторождениях — 80 тонн золота, 250 тонн серебра. Доразведка может еще больше увеличить эти цифры.

Совещание было посвящено не только развитию курасанского ГОКа, но и в целом стратегии ЮГК.

«Страна сейчас находится под беспрецедентным санкционным давлением. И нам надо плотно заниматься поддержкой предприятий, импортозамещением и, конечно, созданием новых рабочих мест. „Южуралзолото“ — одна из самых мощных в регионе компаний, в районах ее присутствия одни из самых высоких зарплат», — отметил, открывая совещание, Алексей Текслер.

Губернатор заметил, что ЮГК берется за разработку самых сложных месторождений с низким содержанием руды. Кроме того, холдинг занимается производством комплектующих для добывающей промышленности, такой как мельничное оборудование.