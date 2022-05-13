В Верхнеуральске до начала лета введут в эксплуатацию новую школу на 500 учеников

Сегодня здание осмотрел губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает рабочую поездку по Верхнеуральскому району. Новая современная школа вызвала одобрение главы региона. А вот отсутствие благоустройства у здания районной больницы возмутило Алексея Текслера, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Здание школы № 2 строилось в рамках госпрограмм. Напомним, на сегодня в разных территориях Челябинской области запущены строительство и реконструкция 10 таких объектов. Они примут больше 6 тысяч школьников.

Для небольшого (около 10 тысяч жителей) Верхнеуральска появление современного образовательного центра — масштабное событие. Кроме учебных классов, оборудованных по последнему слову техники, новое здание оснащено столовой, несколькими рекреационными зонами, рядом — полноценный стадион и спортплощадка, внутри — тренажерный и спортивный залы.

Оценив физкультурную составляющую, Алексей Текслер сразу дал распоряжение подобрать тренеров для дополнительных образовательных услуг.

Отдельно губернатор обратил внимание на логистический вопрос. Дело в том, что старое здание школы расположено в центре города, а новое — на окраине. Поэтому параллельно с самой стройкой властям Верхнеуральского района пришлось решать вопрос о школьных перевозках.

Директор школы Людмила Валеева пожаловалась главе региона на кадровый вопрос: из старого коллектива увольняются и уходят на пенсию пожилые педагоги. Искать и заманивать новых приходится из Магнитогорска. Алексей Текслер призвал решить проблему и полностью укомплектовать школу учителями к сентябрю.

В районной больнице поэтапно проходит капремонт: недавно обновлен рентген-кабинет, реконструирована система отопления, заменены кровли детского и взрослого стационаров, оконные блоки, сделано многое другое. Но если внутри корпуса райбольницы постепенно обновляются, то территория вокруг взгляд не радует: лужи, сорняки, разбитый асфальт.

«Как после бомбежки! А ведь это ваша территория, а не города или района! Почему глава района ставит вопрос благоустройства, а Минздрав нет? У нас в планах на год — больше 90 только объектов первичного звена, и я уверен, что о благоустройстве задумались в единичных случаях!» — отчитал губернатор врио министра здравоохранения области Дмитрия Тарасова.

Алексей Текслер также заявил, что готов выделять дополнительные средства на то, чтобы новые объекты здравоохранения выглядели нормально и внутри, и снаружи. Кстати, в том же Верхнеуральском районе запланировано строительство ФАПов в поселках Бабарыкинском и Сурменевском, а также капремонт участковой больницы.