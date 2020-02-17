Ваня Фокин из Магнитогорска может перебраться в Подмосковье

Семья рассматривает варианты переезда.

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Семья Фокиных размышляет над тем, чтобы перебраться ближе к сердцу нашей Родины. В Подмосковье живут родственники Ольги, и Фокины планируют отправиться в гости, чтобы взвесить все плюсы и минусы, а затем принять окончательное решение.

«Переезд еще в планах. Точных данных нет», — говорит Ольга Фокина.

Причиной смены места жительства является страх жить в многоэтажном доме после случившейся трагедии.

«Можно еще в пятиэтажке, но вообще хотим свой дом», — сказала Ольга.

Напомним, Ваня Фокин спустя сутки был найден под завалами разрушенного взрывом подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, тогда ребенка спецрейсом отправили в Москву, за спасением жизни малыша следила вся страна.