Ваня Фокин, чудом выживший под завалами в Магнитогорске, самостоятельно пошел

Видео с первыми шагами опубликовала мама малыша в соцсети.

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Радостную новость для всех, кто пристально следил за судьбой Вани Фокина, выжившего под завалами магнитогорской многоэтажки, сообщила его мама. Малыш сделал свои первые самостоятельные шаги.

На своей страничке в соцсети Ольга Фокина опубликовала видео. На кадрах видно, как Ваня радостно идет с игрушкой в руках. Ранее женщина рассказывала, что сын не может начать самостоятельно передвигаться из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов на ноге, где был перелом. Стопа мальчика неправильно ставилась, и ему было трудно держать равновесие.

«Восстановился еще не полностью, будут курсы реабилитации и обследования. Чувствует себя хорошо. Раньше боялся, но потом решился и пошел сам», – рассказала сайту «Первый областной» Ольга Фокина, мама Вани.



Напомним, взрыв в жилом доме Магнитогорска произошел 31 декабря прошлого года — обрушился подъезд многоэтажки, погибли 39 человек. Более суток в лютый мороз 11-месячный Ваня Фокин провел под завалами прежде, чем его извлекли из-под обломков. Врачи диагностировали у малыша серьезное обморожение конечностей и переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму, переломы и обезвоживание. Врачам удалось спасти поврежденную ножку ребенка, хотя сначала специалисты думали об ампутации.