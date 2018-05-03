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/ Автоколонна «Вахта памяти» вспомнит подвиг защитников Отечества перед Днем Победы

Автоколонна «Вахта памяти» вспомнит подвиг защитников Отечества перед Днем Победы

Челябинск вошел в маршрут патриотической акции Росгвардии.
сегодня в 10:36
  |  Общество

Память погибших в Великой Отечественной войне почтят в Челябинске «Вахтой памяти». Так назвала свой автопробег Росгвардия, посвятив его сохранению подвигов защитников Отечества. 3 мая автоколонна ведомства прибудет в южноуральскую столицу. Ее торжественно встретят в Саду Победы. Вместе с Росгвардией участвовать в патриотической акции смогут все жители города.

В 16 часов к Стеле «Защитникам Отечества» участники патриотической акции, представители областной администрации и силовых ведомств, руководство Управления Росгвардии по Челябинской области, ветераны и почетные гости возложат венки и цветы. Здесь же состоится торжественный концерт, флешмоб с участием кадетов, а почетный караул Росгвардии произведет артиллерийский салют. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 5 мая «Вахта памяти» торжественно откроется у мемориала «Вечный Огонь». В почетном карауле будут стоять учащиеся школ Челябинска, профессиональных училищ и средних специальных учебных заведений. Патриотическая акция завершится 19 мая. Лучшие команды, стоявшие в почетном карауле, получат грамоты.

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