Поисковиками найдено 370 бойцов: прошла церемония закрытия всероссийской акции «Вахта памяти 2019»

Юбилейный, 2020 год, Победы объявлен годом памяти и славы.

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Великая Отечественная война — трагическая страница нашей истории. Наш общий долг — сохранить народную память о погибших. С этой задачей хорошо справляются поисковики. С каждым возвращенным именем будущим поколениям передается гордость за нашу страну и уважение к великому подвигу нашего народа.

«Трудная и кропотливая работа бойцов поисковых отрядов нужна нам — живым, чтобы помнить какой ценой была завоевана победа. Ваше честное бескорыстное отношение к делу поддерживает благодарную память людей, не позволяет забыть о годах тяжелейших испытаний. Вы вносите весомый вклад в сохранение памяти о советских воинах, а память о героическом прошлом — это фундамент для будущих побед и свершений на благо нашей Родины», — поблагодарила поисковиков первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Карина Романова из Чебаркуля сегодня получила папку документов, хранящую тайны подвигов ее великого прадеда Ивана Евсеева, красноармейца 117-ой стрелковой дивизии, который погиб на фронте в 1942. В далекие 40-е он значился пропавшим без вести.

«Мы теперь знаем примерное место захоронения прадеда, продолжим собирать информацию о нем», — говорит Карина Романова.

Затруднение в сборе информации всегда осложняет плохая сохранность архивных записей и неразборчивый почерк. Для поисковиков очень важно изучать историю и общаться с ветеранами Великой Отечественной, эти знания помогают грамотно вести деятельность отрядов и понимать ее значимость.

«Наш план поисков всегда утверждает Министерство обороны, география выездов поисковиков Челябинской области достаточно обширная: Ленинградская, Тверская, Новгородская область, республика Крым, Карелия», — рассказывает председатель регионального отделения Поискового движения России в Челябинской области Евгений Гуренович.

За этот год 234 бойца поисковых отрядов выезжали на разведывательно-поисковые экспедиции и смогли поднять останки 370 бойцов и 14 медальонов. 4 медальона удалось расшифровать, и сейчас ведется активный поиск родственников для передачи реликвий.