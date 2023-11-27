В зону СВО из Челябинска отправят бронированный автомобиль «Нива»

В пути — гуманитарный груз для детей Ясиноватой из школ Катав-Ивановского района

Из Челябинской области на постоянной основе отправляется гуманитарный груз в подшефные города в ДНР — Ясиноватую и Волноваху. На прошлой неделе груз доставили из Верхнеуральска, отправили в путь из Катав-Ивановского района. Вскоре автомобиль и необходимые вещи отправят из Челябинска. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

В Верхнеуральске на протяжении почти месяца собирали гуманитарный груз. Участие принимали местные жители, предприниматели, общественные организации и различные учреждения Верхнеуральского района. В результате «за ленточку» отправили несколько тонн гумпомощи. Помимо необходимых вещей и устройств были доставлены адресные посылки, а также необходимый больным туберкулезом детям электрический аспиратор — его привезли в Луганскую детскую туберкулезную больницу. Большую партию медикаментов получил вновь открывшийся госпиталь в Северодонецке.

В пути — посылки для детей из Ясиноватой. Педагогические коллективы всех школ Катав-Ивановского района собрали для конкретных детей более 220 посылок со сладостями, игрушками, необходимой одеждой и канцелярскими принадлежностями. В минувшую пятницу машины отправились в Ясиноватую в сопровождении главы района Николая Шимановича.

На подходе — отправка в зону СВО 430-му мотострелковому полку бронированного автомобиля «Нива». Его вместе с генератором, теплыми вещами, маскировочными сетями, предметами личной гигиены и продуктами питания передал предприниматель Олег Гнездилов. В ближайшее время региональное отделение Народного фронта отправит автомобиль с гумгрузом «за ленточку».

Ранее Сосновскому священнику привезли в зону СВО передвижной храм. А недавно южноуральским бойцам доставили тепловые маски, которые выдерживают морозы до −50 градусов.