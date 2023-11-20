Сосновскому священнику на СВО привезли передвижной храм

Со следующим гумконвоем волонтеры рассчитывают выполнить еще одну просьбу с передовой. Но нужна помощь южноуральцев

Священник из Сосновского района Челябинской области отец Дмитрий, который служит в зоне специальной военной операции, получил в распоряжение передвижной храм, об этом рассказал корреспондент газеты «Сосновская нива» Владимир Бреднев, который отправился в Донбасс с гуманитарным конвоем.

Передвижную молельню обустроили на базе автомобиля УАЗ.

«Уазик загрузили именными посылками, специальными грузами и продуктами. Дмитрий Дмитриевич приехал к нам вчера вечером, переночевал в тишине. Выглядит бодро. Работает сейчас на передней линии в связке с группой особых операций. На Кременной идут серьезные подвижки»,— рассказал журналист.

Он также передал просьбу священника о том, что бойцам из Челябинской области, находящимся на передовой в районе Кременной, необходимы пять ноутбуков со стандартным программным обеспечением. Можно не новых — главное, чтобы рабочих.

Принести технику можно в редакцию «Сосновской нивы» или в Свято-Троицкий храм села Долгодеревенского. Ноутбуки отправят на передовую в декабре с очередным гумконвоем.

Также средства для приобретения ноутбуков можно перечислить на спецсчет, реквизиты есть в редакции газеты.