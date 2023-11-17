Южноуральским бойцам отправили тепловые маски для 50‑градусных морозов

Сотню комплектов передала челябинская компания

Бойцам специальной военной операции челябинская компания передала сто комплектов балаклав и тепловых масок. Разработанные по специальной технологии предметы зимнего гардероба спасают от холода даже в 50-градусный мороз. В челябинском отделении Народного фронта рассказали подробности содержания нового гуманитарного груза.

В Народный фронт сто балаклав и тепловых масок военнослужащим на передовую передала компания «Второе дыхание ТМ». 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который спасает от переохлаждения органы дыхания даже в морозы — 50 градусов.

«На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи»,— рассказал представитель компании Михаил Полетаев.

Балаклавы и тепловые маски «Сайклер» Народный фронт передаст вместе с другой гуманитарной помощью регулярными поставками. Принять участие в сборе могут все желающие по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20, тел.: 264-64-14.