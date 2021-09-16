В Златоусте стартует отопительный сезон

На запуск систем может потребоваться несколько дней

В Златоусте в четверг, 16 сентября, стартует отопительный сезон. Такое решение принято в связи с похолоданием, сообщил глава городского округа Максим Пекарский.

Как сообщил руководитель Златоустовского городского округа, проведены подготовительные мероприятия на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

«Однако не забывайте, что процесс запуска отопительных систем на городских объектах не происходит одномоментно. На это может потребоваться несколько дней. По точечным вопросам теплоснабжения многоквартирных домов следует обращаться в управляющие компании. Работаем», — сообщил на своей странице в соцсети Максим Пекарский.

Напомним, с 16 сентября отопление начали давать в Озерске.

Накануне губернатор Алексей Текслер призвал включать отопление, не дожидаясь заморозков. Он подчеркнул, что решение о подаче тепла каждый муниципалитет может принимать самостоятельно.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» представили информацию по планам всех округов и районов на начало отопительного сезона.