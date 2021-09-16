В Озерске стартует отопительный сезон

Тепло решили подать раньше из‑за приближающихся холодов

В Озерске отопительный период начинается в четверг, 16 сентября. Тепло поступит в дома, учреждения социальной сферы, а также на предприятия, сообщили в администрации городского округа.

«В дошкольных образовательных учреждениях отопление включено с 13 сентября. Веской причиной для того, чтобы включить отопление в середине сентября, стало предстоящее понижение температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе администрации Озерского городского округа.

Отметим, с 16 сентября начнется подача теплоносителя в центральную магистраль. Как скоро теплоснабжение начнется в многоквартирных домах, зависит от управляющих компаний.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал включать отопление раньше, чем установятся минусовые температуры. Решение муниципалитеты могут принимать самостоятельно.