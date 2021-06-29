В Златоусте проверили выполнение работ по нацпроектам

Специалисты правительства Челябинской области устроили ревизию

Специалисты управления проектной деятельности правительства Челябинской области оценили ход и качество проведения работ в рамках национальных проектов «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда» в Златоусте, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В городе благоустраивается набережная в районе храма св. Благоверного Князя Александра Невского. Здесь идут работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Комиссия осмотрела ход работ, здесь продолжается укладка плитки, земляные работы, устройство освещения.

Вторым объектом в маршруте проверяющих стала пешеходная зона на проспекте им. Ю. А. Гагарина. Здесь будет прогулочная зона, вымощенная тротуарной плиткой, ее украсят светильники на ажурных чугунных опорах в ретро-стиле, установят скамейки и лавочки. Сроки окончания работ набережной и пешеходной зоны — до 30 июля 2021 года.

Также специалисты управления проектной деятельности посетили Дом культуры и среднюю общеобразовательную школу № 13 в поселке Центральный. Капитальный ремонт здания ДК ведется в рамках нацпроекта «Культура».

«Приводим в порядок зрительный и репетиционные залы, библиотеку, служебные помещения, фасад, лестничные марши. Приобретем звуковое и видеооборудование, красивые и удобные кресла в зрительный зал, оформим сцену», — рассказал глава округа Максим Пекарский в своих аккаунтах в социальных сетях в мае 2021 года.

В прошлом году этот дом культуры был признан лучшим сельским культурно-досуговым учреждением области. Теперь он приобретает современный облик. Работы ведутся в плановом режиме. Открытие отремонтированного Дома культуры запланировано на конец года. В рамках нацпроекта «Образование» в среднюю общеобразовательную школа № 13 поселка Центральный поступили спортивные уличные тренажеры. Спортивное оборудование будет установлено к началу учебного года.

Кроме того, в городе идет строительство жилья для переселенцев. Многоквартирный дом, который возводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», сдадут на два года раньше срока.