В Челябинской области нацпроекты реализуются ускоренными темпами

Аналитики отмечают улучшение статистики по сравнению с прошлым годом

С января по июнь этого года расходы бюджетов Российской Федерации и Челябинской области по приоритетным направлениям осуществляются заметно быстрее, чем в первое полугодие 2020-го. Наибольший прирост темпов расходования средств наблюдается по региональным проектам. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона. Ведомство проводило экспресс-анализ исполнения нацпроектов.

«По состоянию на 1 июля 2021 года кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 46,8% (+1,0%); расходов, направленных на реализацию федеральных проектов, — 38,0% (+4,1%); расходов областного бюджета — 42,1% (-0,1%); расходов, направленных на реализацию региональных проектов, — 33,4% (+5,8% к АППГ)», — отметили в пресс-службе КСП Челябинской области.





Губернатор Алексей Текслер с января этого года лично контролирует своевременное проектирование объектов бюджетных инвестиций и проведение конкурсов в рамках государственных закупок. Эти факторы оказали существенное влияние на рост темпов расходов средств.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время двустороннего совещания с главой Челябинской области высоко оценил результаты реализации нацпроектов в регионе по строительству и благоустройству.