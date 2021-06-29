Новую многоэтажку в Златоусте сдадут на два года раньше запланированного срока

Проживающие в ветхоаварийных домах семьи въедут в новые квартиры быстрее благодаря поддержке губернатора Челябинской области

В Златоусте Челябинской области многоэтажный дом, ввод которого был запланирован на 2023 год, будет сдан уже в этом году. Таким образом, более 200 семей из ветхоаварийного жилья к концу году отметят новоселье. Об этом накануне, 28 июня, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Златоуста Максим Пекарский.

«Заложили монетку в фундамент строящегося дома в Березовой роще. Добрая и славная традиция. Казалось бы, мелочь, а говорит о многом — о том, что город живет и развивается. Многоэтажка, которая должна была появиться на карте Златоуста только через два года, будет сдана уже в 2021-м. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Алексея Текслера. В нас поверили, выделили необходимые средства»,— написал Максим Пекарский.

Строительство многоэтажного дома идет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день на объекте ведется заливка фундаментной плиты, скоро будет возведен цокольный этаж. 208 семей, проживающие в ветхоаварийных домах, въедут в новые квартиры уже в конце 2021 года.