В Златоусте начали обособлять трамвайные пути

Это увеличит скорость и регулярность движения трамваев, а также снизит риск ДТП

В Златоусте приступили к обособлению трамвайных путей в рамках комплексного развития городского электротранспорта, сообщили сегодня, 19 мая, в администрации города. Первым отделят от остальной проезжей части участок пути на улице Горького.

В мэрии отметили, что обособление трамвайных путей позволяет повысить скорость и регулярность движения трамваев, исключает выезды на рельсы автомашин и тем самым снижает риск ДТП.

«В ряде российских городов: Перми, Твери, Екатеринбурге, Челябинске, Старом Осколе, Коломне и других — уже имеется положительный опыт подобной работы», — добавили в мэрии.

После улицы Горького обособить трамвайные пути планируют на улице Карла Маркса, от остановки «Спорткомплекс „Металлург“» до улицы Мастерской.

Параллельно с этим будет установлено тринадцать завышенных остановочных площадок, приспособленных для посадки в салон пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В Челябинске обособлять трамвайные пути начали в прошлом году. На каких именно участках и каким способом это делается, мы подробно рассказывали в одном из предыдущих материалов.