В Златоусте по инициативе жителей обновят сквер с электровозом

Благоустройство проведут городские власти и железнодорожники

В скором времени власти Златоуста совместно с железнодорожниками примутся наводить порядок в районе города, который находится около ж/д вокзала. Как сообщили в администрации Златоуста, обновлению подвергнутся большая пешеходная территория и символ района — первый электровоз. Объект для благоустройства был предложен жителями, также было проведено онлайн-голосование, где златоустовцы сами выбрали это место.

«По сути это будет масштабная реконструкция. Здесь появятся удобные тротуары, скамейки, красивые клумбы и лестничные марши. Будут сделаны пандусы для маломобильных групп населения и мамочек с колясками», — заявил глава Златоуста Максим Пекарский.





На месте старых аварийных деревьев намерены высадить новые. Знаменитый локомотив на электрической тяге тоже приведут в порядок, но уже силами ЮУЖД. Городские власти достигли с железнодорожниками договоренностей о том, что благоустройство будет вестись совместно, так как в этом районе много объектов, которые находятся на балансе железной дороги. В итоге благоустройство проведут в сквере с памятником электровозу и на пешеходной территории от дома № 235 по Аносова до памятника Ивану Бушуеву.

Губернатор Алексей Текслер накануне призвал южноуральцев участвовать в голосовании по отбору мест, где благоустройство будет проведено в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Власти определили 205 таких объектов. Сделать это можно с помощью специальной платформы 74.gorodsreda.ru или через волонтеров, которые помогут сделать выбор людям, далеким от гаджетов и интернета. ИА «Первое областное» рассказывало историю одного из волонтеров, решившего помогать людям в этом деле.

Сезон работ по благоустройству фактически начался. На прошлой неделе стало известно, что в сквере у челябинской «Юности» к концу апреля появится дизайнерский амфитеатр. Также строители приступили к возведению пешеходной зоны на проспекте Победы (между Молдавской и Солнечной).