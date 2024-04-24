В ЗАТО Челябинской области отключат отопление к концу рабочей недели

В Озерске планировали завершить отопительный сезон еще в понедельник, 22 апреля

В Озерском городском округе 27 апреля завершается отопительный сезон. Решение администрации округа опубликовано на официальном сайте муниципалитета. В разъяснении сказано, что формально отключить батареи от тепла должны были еще в понедельник, 22 апреля, но решили продлить обогрев до субботы, 27 апреля.

«В этом году весна не радует стабильностью погоды, и пятый день со среднесуточной температурой выше 8 градусов Цельсия пришелся на понедельник, 22 апреля. Формально администрация Озерского городского округа была вправе завершить отопительный сезон в тот же день. Но, принимая во внимание прогноз погоды на ближайшую неделю, было решено дождаться окончания прогнозируемого краткосрочного похолодания», — пояснили в мэрии.

Если после 27 апреля опять будет похолодание, то социальные учреждения ЗАТО обеспечат теплом, пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в Челябинске приняли решение не отключат батареи от тепла. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшее время еще ожидается похолодание до +3 градусов и даже снег.