В мэрии Челябинска заявили, что отопление горожанам еще понадобится

Систему теплоснабжения в связи с жарой пока перевели на минимальные параметры

Аномальная жара в Челябинске стоит уже несколько дней, но, как сообщили накануне в администрации города, завершать отопительный сезон пока рано, поскольку на предстоящей неделе ожидается значительное похолодание. По данным пресс-службы мэрии, пока для комфорта горожан систему теплоснабжения перевели на минимально возможные параметры.

«Температура сетевого теплоносителя не превышает 75 градусов — это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды в наших квартирах до нормативных 60 градусов. Администрация Челябинска направила обращения во все управляющие компании с рекомендацией регулировать подачу теплоносителя с учетом погодных условий. Но отопление в дома подается и оно еще точно понадобится»,— сказали в мэрии.

Тем горожанам, у кого на радиаторах отопления в квартирах есть устройства для регулирования, рекомендовали на время закрыть краны. Управляющим компаниям в администрации рекомендовали провести наладочные работы на внутридомовых системах отопления.

Не отключать отопление решили и власти Копейска. А в Магнитогорске распоряжение о завершении отопительного сезона опубликовали еще в среду.