В Южноуральске благоустроят главную улицу города в 2022 году

За работы на улице Спортивной проголосовали более 19 тысяч человек

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в Южноуральске в среду, 19 января, представили проект благоустройства улицы Спортивной. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное». До сих пор на одной из главных в городе улице не было даже тротуаров.

За разработку и внедрение этого проекта еще в мае 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали 19 тысяч горожан — почти две трети всего населения Южноуральска.

Старт реконструкции будет дан в 2022 году. До сих пор улица была откровенно плохо приспособлена и для пешеходов, и для автомобилистов, признал в беседе с губернатором глава города Ярослав Куленко. И это притом, что на улице Спортивной расположены важные объекты: медицинский центр, стадион, суд, полиция и военкомат, МФЦ и другие. Кстати, именно здесь на домах в прошлом году появились муралы, которые осматривал Никас Сафронов.

Как сообщили главе региона, тротуары на Спортивной будут приспособлены для маломобильных граждан (пандусы, понижение к проезжей части) и вымощены тротуарной плиткой. Запланированы также новое уличное освещение, высадка благородных пород деревьев, устройство площадок отдыха и парковок, ремонт проезжей части. Общая стоимость всех работ — порядка 70 миллионов рублей.

Ярослав Куленко заверил губернатора, что работы на улице Спортивной могут начаться уже в апреле 2022 года — как и на улице Мира, благоустройство которой было завершено в прошлом году.

«Улица Мира — хороший пример комплексного подхода к благоустройству. Я традиционно накануне поездки запустил опрос в „Инстаграм“, и жители именно улицу Мира называли как одну из лучших в Южноуральске. Можно было бы наставить там мелких объектов, вместо этого сделали все комплексно и получилось хорошо»,— резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня глава региона находится с рабочей поездкой в Южноуральске. Он осмотрит итоги благоустройства двух скверов, отремонтированные детскую поликлинику, Дом юношеского технического творчества, энергоблок Южноуральской ГРЭС.