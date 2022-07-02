В ЮУрГУ прошел первый с начала пандемии очный выпускной

Дипломы получили более двух тысяч студентов

Сегодня, 2 июля, в Южно-Уральском государственном университете состоялся выпускной для студентов всех факультетов. Впервые с начала пандемии мероприятие прошло в очном формате. Свои дипломы получили более двух тысяч студентов, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Праздник прошел ярко. Студентам в мантиях и конфедератках вручили документы о получении высшего образования. Затем запустили фейерверк. Не обошелся праздник без традиционного шествия выпускников по главной площади Южно-Уральского государственного университета и, конечно же, пожеланий президента ЮУрГУ Александра Шестакова и исполняющего обязанности ректора вуза Александра Вагнера.

«Завершение учебного года — это всегда для университета праздник, потому что мы выпускаем большое количество студентов, в том числе 650 иностранных выпускников у нас в этом году. Это серьезное достижение, потому что университет стремился и становится международным университетом, несмотря на существующую политическую обстановку. Это направление движения нашего университета будет продолжаться, как и его взаимодействие с образовательными и научными учреждениями зарубежных стран»,— отметил Александр Шестаков.

Александр Вагнер, который 23 июня начал свою деятельность на посту ректора ЮУрГУ, также поздравил выпускников с окончанием учебы.

«Самый важный шаг в жизни каждого человека — это окончание высшего учебного заведения, когда ты прощаешься с юностью и входишь во взрослую жизнь, уже нужно принимать решения, расти профессионально. Немного, конечно же, грустно, потому что уходят студенты, в которых преподаватели вуза вкладывали свои знания, себя, поэтому такие смешанные чувства»,— сказал исполняющий обязанности ректора вуза.

В конце мая президентом ЮУрГУсроком на пять лет выбрали Александра Шестакова. Совмещение должности ректора и президента по закону невозможно, поэтому Александр Шестаков вступил в должность президента, когда сложил полномочия ректора ЮУрГУ, — 22 июня.

23 июня коллективу вуза представили нового ректора — им стал 38-летний физик-ядерщик из Томска Александр Вагнер.