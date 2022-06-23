Коллективу крупнейшего вуза Челябинска ЮУрГУ представили нового ректора

Александр Вагнер пообещал приумножать достижения университета

38-летний физик-ядерщик из Томска стал исполняющим обязанности ректора ЮУрГУ. В четверг, 23 июня, Александра Вагнера представили коллективу. С этого начался его первый рабочий день на Южном Урале.

Чтобы представить нового главу вуза, из Москвы прилетел заместитель министра Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

«Александр Вагнер в каком-то смысле человек молодой, но уже очень известный в сфере науки и образования. Надеемся, его опыт будет востребован в вашем вузе», — сказал Кучеренко.

О том, что Вагнер — человек с именем, ИА «Первое областное» писало раньше. Напомним только, что он учился и долго работал в Томском политехническом университете, а с 2020 года был проректором Дальневосточного федерального университета.

С тем же посылом обратился к собравшимся и глава Челябинской области Алексей Текслер. Губернатор заметил, что в последние годы у ЮУрГУ существенные достижения: вуз вошел в команду Уральского НОЦ и консорциума местных вузов, попал в программу «Приоритет-2030» и добился, что в нашем городе будет построен межуниверситетский кампус мирового уровня. Энергия и опыт нового ректора, считает Текслер, дадут новый импульс развитию ЮУрГУ.

«Успешный регион — это не только рабочие места и высокая зарплата, это еще и городская среда, развитая инфраструктура для жизни, а если думать о будущем, то и образование — высшая школа и научные исследования. Сегодня нужно бороться за абитуриента, чтобы высокобалльники оставались учиться здесь. В этом и заключается ключевая миссия вуза», — заявил губернатор.

Текслер также заметил, что внутренняя конкуренция между вузами сейчас сумасшедшая и она будет расти. Власти области готовы и дальше оказывать вузу помощь, чтобы ЮУрГУ стал сильнее, мощнее, чтобы стал флагманом образования в нашей стране и ключевым вузом на мировых площадках.

«Полностью разделяю цели и задачи, которые перед нами ставит регион. Наш университет является и будет драйвером социального и научного развития Челябинской области», — заметил Вагнер.

В ответном слове он попросил коллектив о поддержке и заявил, что на первых порах будет работать в тандеме с предыдущим ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым, который недавно был избран президентом вуза.

Александр Вагнер признался, что решение переехать в Челябинск далось ему нелегко. Душа уже прикипела к красотам Дальнего Востока. К тому же физик долго взвешивал свои силы. Решающим моментом для него стала встреча с губернатором Текслером.

«Глава региона рассказал мне о проектах университета и его значении для региона, рассказал о перспективах развития вуза. И это стало решающим», — пояснил Вагнер.

Своей ближайшей крупной задачей Александр Вагнер считает провести достойную приемную кампанию в вуз. Потом он будет знакомиться с уже принятой программой развития вуза и его стратегическими проектами. Также и. о. ректора не исключил, что в будущем команда вуза будет усилена компетентными специалистами, в том числе из Сибири и с Дальнего Востока, где до этого трудился Вагнер.

Много добрых слов было сказано в адрес предыдущего ректора. Александр Шестаков руководил ЮУрГУ 17 лет. О том, чем были наполнены эти годы, он рассказал в большом интервью ИА «Первое областное». Также сегодня ему вручили награды от Минобрнауки РФ и губернатора Челябинской области. Алексей Текслер вручил Шестакову знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

«Думаю, что сейчас начнется новый этап в развитии ЮУрГУ. Я готов вводить нового главу вуза в курс дела и помогать во всем, что нужно», — приветствовал своего преемника президент вуза.

По традиции вуза в конце представления Александр Шестаков передал мантию ректора ЮУрГУ новому руководителю университета.