Президентом ЮУрГУ на пять лет избрали нынешнего ректора Александра Шестакова

Ученый совет проголосовал единогласно

Президентом ЮУрГУ сроком на пять лет члены ученого совета избрали нынешнего ректора вуза Александра Шестакова. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Совмещение должности ректора и президента по закону невозможно. Александр Шестаков сможет вступить в должность президента, когда сложит полномочия ректора ЮУрГУ. Контракт заканчивается 22 июня.

Должность президента ЮУрГУ ввели 2005 году. Кандидат должен иметь опыт работы на посту ректора не менее десяти лет. Обязанности президента — участие в определении программы развития университета, в работе по совершенствованию образовательной, научной и управленческой деятельности, а также представительские функции.

Александр Шестаков соответствует всем требованиям. Для выбора кандидатуры уставом ЮУрГУ предусмотрено тайное голосование. Члены ученого совета, выбирая президента университета, проголосовали единогласно.

«Несмотря на то, что я иногда бываю жестким, члены ученого совета поддержали мою кандидатуру. Я буду помогать новому руководству ЮУрГУ. Учитывая мой опыт, знания, связи, которые были наработаны за 17 лет, я буду помогать», — сказал Шестаков в финале заседания ученого совета.

Напомним, должность президента ЮУрГУ была свободна несколько лет. Экс-президент университета Герман Вяткин с 2019 года занимает должность советника при ректорате.