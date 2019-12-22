Движение большегрузов на неделю ограничат в Челябинске

Проезд будет разрешен в ночное время.

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В Челябинске с 23 по 31 декабря вводят ограничение большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники, грузоподъемностью свыше 10 тонн. С 6 утра до 10 часов вечера его движение по городу будет запрещено. Решение принято с целью предотвращения аварийности на дорогах.

«Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях. Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций будет необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты движения с учетом того, что передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены в ночное время с 22.00 до 06.00 часов», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Отметим, что сотрудники ГИБДД ежедневно проводят разъяснительные беседы с водителями о будущем ограничении.