В возрасте 52 лет скончался военный комиссар Челябинской области

Губернатор выразил свои соболезнования родным военкома.

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Военный комиссар Челябинской области полковник Борис Костыря скончался в возрасте 52 лет 15 марта 2020 года. Глава Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования и почтил память военкома.

«Борис Алексеевич Костыря более десяти лет службы посвятил областному военному комиссариату. Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близким друзьям и сослуживцам. Пусть светлая память о нем всегда живет в сердцах южноуральцев»,— говорится в сообщении правительства региона.

На должность военного комиссара Челябинской области Борис Костыря был назначен в январе 2020 года и проработал всего два месяца.

Заслуги Бориса Костыря поистине огромны: он являлся командиром танкового взвода, был участником боевых действий, окончил Общевойсковую Академию Вооруженных сил.

На последней встрече с губернатором Челябинской области в феврале полковник обсуждал подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.

Прощание с Борисом Костыря состоится в среду, 18 марта, в Чебаркуле.