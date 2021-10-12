В Верхнеуральске завершается строительство школы на 500 учащихся

Образовательное учреждение откроется в декабре 2021 года

В городе Верхнеуральске завершается строительство новой школы. Учреждение возводится по нацпроекту «Образование» и готовится к открытию уже в декабре 2021 года. Трехэтажное здание, рассчитанное на 500 учащихся, практически готово: осталось завершить внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Дети в Верхнеуральске обучаются в здании, построенном в конце XIX века. Четыре года администрация района вела подготовительную работу: экологические, геодезические и геологические изыскания, был получен типовой проект, все технические условия на подключение к инженерным сетям. В 2019 году в район прибыл губернатор, Алексей Текслер принял решение построить школу в городе к 2022 году.

В начале 2021 года строителям пришлось ускориться и перейти на круглосуточный режим. Отставание в графике составляло месяц. Теперь здание будет готово к установленному сроку. По данным верхнеуральской администрации, готовность школы — 83%. Здесь полностью смонтированы наружные сети водопровода и газопровода, теплоснабжения и канализации. Монтаж внутренних инженерных сетей готов на 97%.

В новой школе осталось завершить внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года. Новая школа должна отвечать всем современным требованиям. Она будет оснащена необходимым методическим и учебным оборудованием.

Напомним, завершается строительство и новой школы в Кунашаке. Она также будет запущена до конца этого года.

